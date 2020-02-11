Мнение: Садо-мазо в реале

А вот и очень подходящая иллюстрация к предыдущему посту про «Холопа»: оглашены приговоры по «делу Сети»: практически детей сначала долго, практически на глазах у благодарной общественности, пытали — а потом, на основе выбитых показаний обвинив в «терроризме», укатали всех на лошадиные сроки.

««О применении силы и пытках электрошоком заявляли как пензенские задержанные, так и фигуранты дела в Петербурге.

«Ток пошел до колен, у меня стали сокращаться мышцы икровые ног, меня охватила паралитическая боль, я стал кричать, начал биться спиной и головой о стену… С меня стали стягивать трусы, я лежал вниз животом, они пытались присоединить провода за половые органы. Я стал кричать и просить перестать издеваться надо мной», — так описывал допрос, на котором он дал признательные показания, Пчелинцев. Его описание публиковало (https://zona.media/article/2018/02/09/penza-tortures) издание «Медиазона».

По его словам, во время пыток электротоком от «динамо-машины» один из сотрудников в маске заставлял его повторять за собой: «Ты лидер» — «Да, я лидер», «Вы собирались устраивать террористические акты» — «Да, мы собирались устраивать террористические акты».

О пытках подробно рассказывал (https://zona.media/article/2018/02/16/shakursky) и другой пензенский обвиняемый — Илья Шакурский. И Пчелинцев, и Шакурский утверждают, что избиения и выбивание показаний электрическими ударами происходили в одном из помещений следственного изолятора.

Филинков, задержанный в январе 2018 года в петербуржском аэропорту «Пулково», рассказывал, что после снятия отпечатков в отделе полиции и медосвидетельствовании в одной из городских больниц сотрудники ФСБ около 4 часов подряд избивали его и били электрошокером в салоне микроавтобуса.

По словам Филинкова, к утру следующего дня его заставили наизусть выучить признательные показания и тогда оформили их официально. Члены Общественной наблюдательной комиссии, которые пришли к антифашисту в СИЗО, зафиксировали «многочисленные следы электрошокера» на его теле».

Сколько можно выносить приговоры по сфабрикованным делам? С признательными показаниями, полученными в результате пыток? Сколько раз должна ещё возмутиться общественность, чтобы стало понятно, что это вредит имиджу всех по кругу, включая нашу родную страну?»

Приговор по делу «Сети»:

Максим Иванкин — 13 лет колонии строгого режима.

Михаил Кульков — 10 лет колонии строгого режима.

Василий Куксов — 9 лет колонии общего режима.

Арман Сагынбаев — 6 лет колонии общего режима.

Андрей Чернов — 14 годам колонии строгого режима.

Илья Шакурский — 16 лет колонии строгого режима.

Дмитрий Пчелинцев — 18 лет в колонии строгого режима».

Характерный момент: всех приговорили исключительно за «создание террористического сообщества», никаких противоправных действий (не то что террора, а хотя бы покушения на собачку) им не вменяется. Словом, «дело Сенцова» из Крыма, которому на таких же точно «основаниях» вломили 19 лет, живет и побеждает. За Сенцова вступилась Украина, за ребят из Пензы и Питера вступиться очевидно некому.

Вообще по виду — в чистом уже виде 1937 год: берешь произвольный набор людей, пытками их заставляешь себя оговорить типа «рыл подкоп от Москвы до Бомбея» или «планировали убить товарища Сталина во время парада в Москве» — и дело в шляпе, десять лет без права переписки.

Из Вики: «11 декабря 2018 года в ходе заседания Совета по правам человека журналист Николай Сванидзе и глава Совета по правам человека Михаил Федотов сообщили президенту РФ В. Путину, что в отношении фигурантов уголовного дела «Сеть» были применены пытки электрошокерами, а в отношении фигурантов «Нового величия» силовики предприняли провокации. Путин заявил, что ему не докладывали о делах «Нового величия» и «Сети»: «Надо посмотреть. Вы говорите, что они гапоновщиной какой-то там занимались? Я вообще первый раз об этом слышу» и добавил, что «безусловно, с этим нужно поразбираться»

Вот, поразбирались.

Источник: Размышления вольного социолога

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