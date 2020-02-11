В Подмосковье школьник отравился таблетками

В подмосковном Реутове школьник отравился неизвестными таблетками. Ребенка без сознания обнаружили в подъезде одного из жилых домов на улице Гагарина.

Мальчика доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка, передает сайт «Подмосковье сегодня».

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