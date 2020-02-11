Ректор РУДН решил покинуть пост

Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов решил покинуть свой пост.
«В связи с окончанием в марте 2020 года своих полномочий ректор РУДН Владимир Филиппов сообщил, что не планирует ходатайствовать перед наблюдательным советом и Министерством науки и высшего образования РФ о продлении срока полномочий до достижения им установленного законодательством Российской Федерации предельного возраста в 70 лет», – сообщили в пресс-службе вуза, передает ТАСС.
Напомним, в декабре 2019 года Владимир Путин продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ на пять лет, при этом еще в 2009 году главам этих вузов разрешили занимать должность до 80 лет.
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