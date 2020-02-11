Звезда сериала «Великолепный век» Узерли в одном ролике показала этапы взросления своей дочери

Звезда сериала «Великолепный век» Узерли в одном ролике показала этапы взросления своей дочери

11.02.2020, 13:06, Новости дня

35-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала в Instagram ролик, в котором собрала фото и видео своей дочери Лары, снятые в разные годы.

«Шесть лет! С днем рождения, моя единственная! Мое сердце, моя душа, мое все! Моя самая большая любовь. Я не идеальная мама, я определенно не идеальный папа, но моя любовь к тебе совершенна», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

6YEARS ! Happy Birthday to my ONE AND ONLY .. my heart, my soul, my everything … my biggest Love I may not be a perfect mom, I m definitely not a perfect dad, but my LOVE for YOU is PERFECT * May god always protect you and all the children of the world * ‍ * Happy birthday LARA Music by @cananuzerliofficial #6yearsold #birthday #birthdaygirl #biglove #biggestlove #myoneandonly #happybirthday

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 10 Фев 2020 в 12:08 PST

Видео актриса сопроводила песней в исполнении своей сестры, Джанан Узерли.

Дочь Лару Мерьем Узерли родила 10 февраля 2014 года от турецкого бизнесмена Джана Атеша. С ним она рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года.

Наиболее известная роль Узерли – Хюррем в сериале «Великолепный век». Актриса имеет турецкие и немецкие корни.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика