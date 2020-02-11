Звезда сериала «Великолепный век» Узерли в одном ролике показала этапы взросления своей дочери

35-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала в Instagram ролик, в котором собрала фото и видео своей дочери Лары, снятые в разные годы.
«Шесть лет! С днем рождения, моя единственная! Мое сердце, моя душа, мое все! Моя самая большая любовь. Я не идеальная мама, я определенно не идеальный папа, но моя любовь к тебе совершенна», – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
6YEARS ! Happy Birthday to my ONE AND ONLY .. my heart, my soul, my everything … my biggest Love I may not be a perfect mom, I m definitely not a perfect dad, but my LOVE for YOU is PERFECT * May god always protect you and all the children of the world * * Happy birthday LARA Music by @cananuzerliofficial #6yearsold #birthday #birthdaygirl #biglove #biggestlove #myoneandonly #happybirthday
Видео актриса сопроводила песней в исполнении своей сестры, Джанан Узерли.
Дочь Лару Мерьем Узерли родила 10 февраля 2014 года от турецкого бизнесмена Джана Атеша. С ним она рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года.
Наиболее известная роль Узерли – Хюррем в сериале «Великолепный век». Актриса имеет турецкие и немецкие корни.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ЦБ продает Сбербанк Минфину, сделка пройдет «по рыночной стоимости» / 11 февраля
- Иран пообещал США столкновение со «вторым Вьетнамом» / 6 января
- Лукашенко пообещал «выкрутиться» без кредитов России / 5 декабря
- Израиль не исключает бомбардировку Ирана из-за его ядерной программы – МИД / 8 декабря
- Следствие: организатором задержания Голунова был экс-начальник отделения УВД по ЗАО / 30 января
- Разработан новый метод изменения процессов метастазирования рака / 28 декабря
- Загороднюк: В первом полугодии 2020 года у нас уже будут тестовые электронные военные билеты / 10 февраля
- Автоновости: В Hyundai рассказали о новинках и времени их старта в России / 25 декабря