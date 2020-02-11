Шойгу: Россия в 30 раз увеличила количество высокоточных ракет

Количество высокоточных ракет в российской армии выросло в 30 раз, начиная с 2012 года. Число носителей подобного вооружения также увеличилось в 12 раз, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на открытии оперативно-мобилизационного сбора с руководством ВС РФ.

Помимо этого, добавил глава оборонного ведомства, в войска поступают системы вооружения, созданные на основе цифровых технологий и с элементами искусственного интеллекта. В частности, речь идет о роботах и беспилотных летательных аппаратах.

В заключении Сергей Шойгу подвел итоги 2019 года. В общей сложности армия получила 6,5 тысяч образцов новейшего и модернизированного вооружения. Таким образом, доля современной боевой техники и экипировки в войсках достигал 70%.

Источник: Вести

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