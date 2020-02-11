Украинский вратарь Лунин признан лучшим игроком матча в Сегунде

Украинский вратарь Лунин признан лучшим игроком матча в Сегунде

11.02.2020, 13:06, Новости дня

Украинский голкипер испанского «Овьедо» Андрей Лунин признан лучшим игроком матча 27-го тура Сегунды против «Райо Вальекано», пишет ресурс Eldesmarque.

Лунин отыграл весь матч и пропустил на 75-й минуте с пенальти. «Овьедо» сыграло вничью со счетом 1:1.

«Лунин хорошо себя показал в первом тайме и почти отбил пенальти. В целом украинц был лучим в составе «Овьедо», – пишет издание.

Статистический портал SofaScore поставил Лунину оценку в 7,2 балла – это четвертый результат в составах обоих команд.

Украинец совершил четыре сейва, три из них после ударов из-за пределов штрафной. Пять раз Лунин перехватил навес.

Скриншот: sofascore.com

После 27-и туров «Овьедо» занимает 18-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Испании и имеет в активе 29 очков.

Лунин выступает за испанский клуб на правах аренды, контракт украинца принадлежит мадридскому «Реалу». Это пятый матч Лунина за «Овьедо», в этих играх голкипер пропустил шесть голов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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