Украинский вратарь Лунин признан лучшим игроком матча в Сегунде

Украинский голкипер испанского «Овьедо» Андрей Лунин признан лучшим игроком матча 27-го тура Сегунды против «Райо Вальекано», пишет ресурс Eldesmarque.
Лунин отыграл весь матч и пропустил на 75-й минуте с пенальти. «Овьедо» сыграло вничью со счетом 1:1.
«Лунин хорошо себя показал в первом тайме и почти отбил пенальти. В целом украинц был лучим в составе «Овьедо», – пишет издание.
Статистический портал SofaScore поставил Лунину оценку в 7,2 балла – это четвертый результат в составах обоих команд.
Украинец совершил четыре сейва, три из них после ударов из-за пределов штрафной. Пять раз Лунин перехватил навес.
Скриншот: sofascore.com
После 27-и туров «Овьедо» занимает 18-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Испании и имеет в активе 29 очков.
Лунин выступает за испанский клуб на правах аренды, контракт украинца принадлежит мадридскому «Реалу». Это пятый матч Лунина за «Овьедо», в этих играх голкипер пропустил шесть голов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Суд велел властям Украины утвердить реестр памятников Великой Отечественной войны / 23 января
- Plus size модель Грэм перед камерой покормила сына грудью / 5 февраля
- Киборг Гервас выиграл суд у нардепа Яценко, обвинившего его в убийствах мирного населения на Донбассе / 24 января
- В техасской школе застрелили подростка / 15 января
- Семь сенаторов Совфеда могут стать пожизненными / 11 февраля
- Пожар в Одессе. Директору колледжа сообщили о подозрении / 10 декабря
- В Казахстане разбился самолет с 100 человек на борту / 27 декабря
- «КамАЗ» скорректирует план производства из-за коронавируса / 31 января