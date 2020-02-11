Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери. В Instagram она сообщила, что у ребенка тяжелая форма желтухи, и сейчас она с дочерью находится в больнице.
Кинозвезда опубликовала фотографию, на которой одна из ее старших дочерей, Дашиэл, кормит младшую сестру из бутылочки. По словам Йовович, нет ничего приятнее, чем наблюдать, как старший ребенок заботится о малыше.
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Актриса добавила, что ей больно видеть следы на пятках новорожденной Ошин, оставшиеся после забора крови.
"Надеюсь, анализ крови, который они сделали сегодня, покажет, что Ошин поправляется", – написала Йовович.
3 февраля стало известно, что 44-летняя звезда фильмов из серии "Обитель зла" родила дочь. У актрисы и ее мужа, режиссера Пола Андерсена, уже есть две старшие дочери – Эва Габо и Дашиэл Иден.
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