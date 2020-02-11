Песков: прошение Суркова об отставке не подписано

Песков: прошение Суркова об отставке не подписано

11.02.2020, 13:06, Новости дня

Прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова еще не подписано. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, мы же не объявляли об этом", — сказал Песков.

При этом Песков подтвердил, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет теперь заниматься украинским направлением.

Об отставке Суркова в связи со сменой курса на украинском направлении сообщил в конце января директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, напоминает РИА Новости. По его словам, Сурков планировал "медитировать в течение месяца".

Позже эту информацию прокомментировал Песков. Тогда он заявил, что указа об отставке нет, а любые рассуждения на эту тему — "это личная точка зрения".

Источник: Вести



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