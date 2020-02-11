Песков заявил, что Козак в новой должности будет заниматься «украинскими делами»

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься, в том числе, украинскими вопросами. Об этом сегодня в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Спикер Кремля подчеркнул, что точная формулировка зоны ответственности Козака будет зафиксирована в распределении обязанностей, однако пока известно, что он будет отвечать за вопросы интеграции и «украинские дела».

Отвечая на вопрос, интеграцией «кого с кем» будет заниматься Козак, Песков подчеркнул, что не России и Украины.

Он добавил, что прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова, который курировал украинское направление, не подписано.

Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

25 января директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что тот уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении».

24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера РФ Козака заместителем главы своей администрации. По данным российских СМИ, он будет курировать украинское направление.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отметил, что смена Кремлем куратора украинского направления может означать, что оккупированный Донбасс вернут Украине «инфицированным» российскими интересами.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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