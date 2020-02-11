Уронил клетку с собакой. Работника аэропорта Сочи уволили за невнимательность

Один из сотрудников международного аэропорта Сочи уронил клетку с собакой в процессе погрузки. Представители воздушной гавани сообщили о том, что ущерб, нанесенный хозяину будет возмещен. По этому факту была проведена служебная проверка. В результате стало известно, что причиной повреждения клетки-переноски стала невнимательность работника, передают "Вести Сочи".
"Грузчик, двигаясь на невысокой скорости, допустил опрокидывание клетки с собакой с тягача. Мы выражаем свои сожаления о случившемся и готовы возместить ущерб, а также предоставить дополнительное обслуживание в бизнес-зале", — заявили представители пресс-службы сочинского аэропорта аэропорта Сочи.
Также стало известно, что виновный в инциденте работник уволен.
Текст:
ГТРК "Вести Сочи"
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Российская подлодка, отправленная на утилизацию, затонула в Японском море / 12 декабря
- Военный эксперт: США могли спровоцировать Иран на пуск ракет ПВО по гражданскому лайнеру / 11 января
- АПЛ «Казань» выполнила торпедные стрельбы в Белом море / 5 декабря
- Ростуризм проработает семь новых железнодорожных направлений в Крым / 25 декабря
- Запад «теряет вкус к демократии», и Путин с Трампом с интересом за этим наблюдают / 4 февраля
- Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о вспышке птичьего гриппа / 2 февраля
- Акции Королевской почты Великобритании обвалились до рекордного минимума / 6 февраля
- В Кузбассе к поддержке многодетных семей подключились предприятия / 31 января