Уронил клетку с собакой. Работника аэропорта Сочи уволили за невнимательность

Уронил клетку с собакой. Работника аэропорта Сочи уволили за невнимательность

11.02.2020, 13:06, Новости дня

Один из сотрудников международного аэропорта Сочи уронил клетку с собакой в процессе погрузки. Представители воздушной гавани сообщили о том, что ущерб, нанесенный хозяину будет возмещен. По этому факту была проведена служебная проверка. В результате стало известно, что причиной повреждения клетки-переноски стала невнимательность работника, передают "Вести Сочи".

"Грузчик, двигаясь на невысокой скорости, допустил опрокидывание клетки с собакой с тягача. Мы выражаем свои сожаления о случившемся и готовы возместить ущерб, а также предоставить дополнительное обслуживание в бизнес-зале", — заявили представители пресс-службы сочинского аэропорта аэропорта Сочи.

Также стало известно, что виновный в инциденте работник уволен.

Текст:
ГТРК "Вести Сочи"

Источник: Вести



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