Российские суды в 2019 году вынесли 7 млн решений о взыскании денег с должников

Российские суды в 2019 г. вынесли 7 млн решений о взыскании денег с должников по кредитным договорам, сообщил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. В 2013 г. суды вынесли 1,3 млн таких решений, но каждый год количество решений растет.
Одной из причин неисполнения кредитных обязательств стало непредставление гражданам полных сведений о кредитных услугах. Кредитные организации обязаны предоставлять заемщику все сведения об особенностях услуг и условиях выплат, подчеркнул Лебедев.
Между тем количество судебных дел о банкротстве граждан увеличилось в 2019 г. на 40%, заключил Лебедев.
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