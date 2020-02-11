Суд присяжных предложили распространить на все категории особо тяжких дел

Суд присяжных предложили распространить на все категории особо тяжких дел

11.02.2020, 13:05, Новости дня

Верховный суд РФ предлагает включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям и всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства (за исключением уголовных дел, содержащих гостайну), сообщил председатель ВС Вячеслав Лебедев.

«Учитывая, что суды РФ имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и на преступления в сфере предпринимательской деятельности, в которых отсутствуют сведения, содержащие гостайну», – передает ТАСС слова Лебедева на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России.

Вопрос о гуманизации правоприменительной практики и либерализации уголовных наказаний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев поднимает регулярно. В 2015 году он предложил президенту РФ Владимиру Путину вывести из-под уголовной ответственности и перевести в разряд административных правонарушений преступления небольшой тяжести, с тем чтобы при таком же наказании (штрафе) у людей не было судимости на всю оставшуюся жизнь. По мнению Лебедева, тем, что суды за все подряд отправляют людей в тюрьму, в РФ искусственно раздувается уровень судимости граждан.



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