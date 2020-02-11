Умер молодой актер комедии «Моя ужасная няня»

Британский актер Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет, сообщил отчим артиста Карстен Дженсен.
Дженсен сообщил в Facebook, что Коулмэн умер во время пробежки, передает РИА «Новости».
Подробности пока не раскрываются. При этом известно, что проблем со здоровьем у актера в последнее время не наблюдалось.
Известность Рафаэлю Коулмэну принесла роль в фэнтези-комедии «Моя ужасная няня», где он сыграл в возрасте девяти лет.
Также актер снялся в фильмах «Четвертый вид», «Оно живет», «Смятение Эдварда».
В 2010 году на Британском фестивале независимого кино он стал лауреатом премии «Лучший молодой актер».
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