«Прихожу в себя»: Анастасия Костенко рассказала о своем самочувствии после вторых родов

Супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко описала свое состояние после вторых родов. О рождении дочери спортсмен рассказал всем своим поклонникам 5 февраля.
Анастасия Костенко отметила, что роды у нее прошли без проблем и сейчас она приходит в себя, но сентиментальность пока берет свое, поскольку ей с трудом верится, что она стала матерью двух дочерей. По хозяйству модели сейчас помогает ее мама.
Ранее Дмитрий Тарасов признавался, что не мог присутствовать на родах дочери из-за футбольных сборов. Но ему удалось вернуться пораньше, и теперь все их семейство в полном сборе. По словам Анастасии Костенко, ее первая дочь Милана не проявляет ревности по отношению к сестре. Она постоянно гладит и целует ее.
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