Смартфон Poco X2 официально поступил в продажу

Независимый бренд PОСО выпустил новую модель Poco X2, точную копию базовой версии знаменитого Redmi K30. У него похожий корпус и характеристики, отличается только цена. Смартфон уже поступил в продажу на территории Индии.

Смартфон Poco X2 имеет 6,67-дюймовый экран. Разрешение составляет 2340х1080 пикселей, обновления происходят с частотой в 120 Гц. Гаджет оснащен двойной фронтальной камерой с 20 и 2 мегапикселями, а также основной камерой с четырьмя модулями на 64,8,2,2 мегапикселя. Присутствует сканер отпечатков пальцев, размещенный сбоку на торце. Процессор Snapdragon 730G и графический ускоритель Adreno 618 GPU отвечают за производительность модели. Она имеет оперативную память на 6 Гб или 8 Гб и 64,128, 256 Гб флеш-памяти. Poco X2 оснащен аккумуляторной батареей, емкостью 4500 мАч, поддерживает быструю зарядку до 27 Вт, до полного заряда заряжается за 68 минут. Оснащен беспроводными интерфейсами Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, NFC.

Стоимость базовой модели смартфона 6/64 Гб составит 225 долларов, а версия 6/128 уже будет стоить 239 доллара. Самой дорогой будет модель с 8 Гб оперативной и 256 Гб флеш-памяти, его цена будет около 281 доллара.

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