Двоих мужчин порезали в драке у торгового центра в Москве

Неизвестный злоумышленник ранил ножом двоих мужчин у торгового центра в Москве, после чего скрылся с места, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Завершившийся поножовщиной конфликт произошел около девяти часов вечера 10 февраля у входа в ТЦ "Крестовский" на проспекте Мира. Что послужило причиной конфликта, остается неизвестным, но, по словам очевидцев, трое мужчин что-то на повышенных тонах обсуждали у порога, а затем один из ни х выхватил нож и пырнул собеседников 29 и 37 лет от роду.

Один из них получил колото-резаное ранение живота и резаную рану бедра, второй — проникающее ранение груди. Оба в настоящее время находятся в больнице.

Выйти на след злоумышленника пока не удалось.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет