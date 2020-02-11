Двоих мужчин порезали в драке у торгового центра в Москве

Неизвестный злоумышленник ранил ножом двоих мужчин у торгового центра в Москве, после чего скрылся с места, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Завершившийся поножовщиной конфликт произошел около девяти часов вечера 10 февраля у входа в ТЦ "Крестовский" на проспекте Мира. Что послужило причиной конфликта, остается неизвестным, но, по словам очевидцев, трое мужчин что-то на повышенных тонах обсуждали у порога, а затем один из ни х выхватил нож и пырнул собеседников 29 и 37 лет от роду.
Один из них получил колото-резаное ранение живота и резаную рану бедра, второй — проникающее ранение груди. Оба в настоящее время находятся в больнице.
Выйти на след злоумышленника пока не удалось.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Магдыч показала Рождественскую коллекцию платьев-вышиванок во Львове / 17 декабря
- Власти Таиланда: Расстрелявший людей военный был расстроен из-за сделки с недвижимостью / 9 февраля
- ООН подвергла критике Испанию за «шокирующе высокий» уровень бедности среди населения / 7 февраля
- «Боец» ЧВК из фейка «Фонтанки» готов документально подтвердить свою непричастность к ликвидации террориста в Сирии / 5 декабря
- МИД заявил о попытках срыва перемирия в Ливии / 19 января
- 14 человек получили ранения в результате пиротехнического взрыва в Испании / 30 декабря
- Информация о карантине в Москве оказалась фейком / 1 февраля
- Глава комитета Рады по вопросам соцполитики заявила, что пенсионеры на оккупированных территориях имеют право на две пенсии / 3 января