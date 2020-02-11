У жительницы Хомякова взорвалась на столе вареная колбаса

Жительница Тульской области рассказала в соцсетях о крайне неудачной покупке. В сообществе "Черный список Тула" "ВКонтакте" она написала, что купила в магазине поселка Хомяково "Докторскую" колбасу.

Когда утром, по ее словам, она решила сделать с ней бутерброды, то положила ее на стол и пошла заваривать чай.

В этот момент, по словам женщины, "колбаска взорвалась". Сообщение свое она иллюстрирует фотографиями продукта крайне непривлекательного вида.

В комментариях одни пользователи сочувствуют ей, другие рекомендуют не есть колбасу в принципе, третьи сомневаются, что такое в действительности могло быть, а кто-то предполагает, что хозяйка на самом деле положила колбасу в микроволновку, а не на стол, и там она "бомбанула", потому что лопнула оболочка.

Источник: Вести

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