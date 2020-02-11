Новым главой офиса президента Украины стал Андрей Ермак

Новым главой офиса президента Украины стал Андрей Ермак

11.02.2020, 12:59, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым руководителем своей администрации помощника по вопросам внешней политики Андрея Ермака.

Занимавший с мая 2019 года пост главы президентского офиса Андрей Богдан подал заявление об отставке и был уволен, передает ТАСС.

Ранее украинские СМИ сообщали, что между Богданом и Ермаков давно существует взаимная неприязнь, которая в последнее время достигла своего апогея.

Андрей Ермак занимался международными отношениями в офисе президента Украины с июля 2019 года. В частности, он участвовал в переговорах по вопросу обмена пленными, а также являлся представителем Зеленского в "нормандской четверке" (Германия, Россия, Украина и Франция).

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика