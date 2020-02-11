Новым главой офиса президента Украины стал Андрей Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым руководителем своей администрации помощника по вопросам внешней политики Андрея Ермака.
Занимавший с мая 2019 года пост главы президентского офиса Андрей Богдан подал заявление об отставке и был уволен, передает ТАСС.
Ранее украинские СМИ сообщали, что между Богданом и Ермаков давно существует взаимная неприязнь, которая в последнее время достигла своего апогея.
Андрей Ермак занимался международными отношениями в офисе президента Украины с июля 2019 года. В частности, он участвовал в переговорах по вопросу обмена пленными, а также являлся представителем Зеленского в "нормандской четверке" (Германия, Россия, Украина и Франция).
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Соловьев заявил о начале конфронтации между Россией и Польшей по вопросам истории / 30 декабря
- Назван самый простой способ сжечь лишний жир / 17 января
- США отправят 750 солдат в Ирак из-за нападения на американское посольство – Эспер / 1 января
- Автоновости: Сдача экзаменов на водительские права в 2020 году радикально изменится / 9 января
- Нафтогаз назвал дату переговоров с Газпромом для окончательного согласования по транзиту газа / 24 декабря
- В России вновь собираются отменить транспортный налог / 4 января
- Протестующие в Абхазии вскрыли оружейную комнату в администрации президента / 10 января
- Депутаты из «Слуги народа» получили проект этического кодекса фракции – СМИ / 4 декабря