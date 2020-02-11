Скандалы: Владимир Чернухин получит свое от Дерипаски

Глава «Базового элемента» проиграл экс-главе ВЭБа суд на $95 млн

Апелляционный суд в Лондоне вынес решение по многолетней тяжбе между миллиардером Олегом Дерипаской и экс-главой ВЭБа, бывшим замминистра финансов Владимиром Чернухиным в пользу последнего. На кону в споре между Чернухиным и Дерипаской были $95 млн, которые, согласно постановлениям судов предыдущих инстанций, миллиардер должен был выплатить экс-чиновнику.

Суть спора между Дерипаской и Чернухиным в следующем. Компания Дерипаски «Базэл» еще в 2002 году купила через кипрскую Navio Holdings контрольный пакет в текстильной фабрике «Трехгорная мануфактура». Текстильное производство оттуда было вынесено, а помещения в комплексе зданий на 12 га в самом центре Москвы, в районе Пресни, заняли офисы и кафе. Руководителем компании стала Лолита Данилина, на тот момент гражданская жена Владимира Чернухина. Спустя много лет, в 2017-м, Чернухин подал иск в Международный арбитражный суд в Лондоне и заявил, что был равноправным партнером Дерипаски в Navio Holdings. Экс-чиновник обвинил миллиардера в недружественном поглощении «Трехгорки».

Чернухин утверждал, что с самого начала, еще в 2002 году, когда Navio Holdings купила «Трехгорную мануфактуру», был партнером Дерипаски в этом проекте. Однако, поскольку сам он был на госслужбе (в 2000-2002 годах был замминистра финансов, а в 2002-2004-м — председателем ВЭБа), его интересы представляла Данилина.

В 2005 году, по словам Чернухина, он заключил с Дерипаской акционерное соглашение, в котором закреплялось равное владение «Трехгорной мануфактурой», а номинальным держателем его доли в компании была Данилина. В 2007 году отношения между Чернухиным и Данилиной прекратились. В 2010 году Дерипаска обещал Чернухину, который с 2004 года живет в Лондоне, выкупить его долю в Navio Holdings за $100 млн, чему, как утверждали представители Чернухина в суде, предшествовал захват «Трехгорной мануфактуры» людьми Дерипаски. Однако в итоге бизнесмен так и не сделал этого. Дерипаска, в свою очередь, доказывал, что Лолита Данилина была не номинальным держателем доли Чернухина, а реальным совладельцем «Трехгорки».

Лондонский международный арбитражный суд в 2017 году присудил Чернухину $95,2 млн компенсации. Дерипаска оспорил это решение в Высоком суде Лондона, однако и там не преуспел — в феврале 2019 года суд вынес решение в пользу Чернухина.

В судебном решении апелляционной инстанции по иску Дерипаски к Чернухину в основном анализировалось решение суда предыдущей инстанции. Основной аргумент стороны Дерипаски в апелляции состоял в том, что обстоятельства и условия заключения акционерного соглашения в 2005 году исключают, что Чернухин мог воспользоваться своими правами по соглашению и отстаивать их в арбитраже. Однако судья счел доказанным, что именно Чернухин, а не Данилина, был одной из сторон акционерного соглашения, и, таким образом, его обращение в арбитраж правомерно.

Представитель Олега Дерипаски отказался от комментариев. В январе представитель бизнесмена говорил Forbes, что Дерипаска выплатил Чернухину $95 млн еще в сентябре прошлого года, а акции миллиардера на $245 млн, которые суд взял в качестве обеспечения на оплату судебных издержек и материальных претензий экс-главы ВЭБа, уже освобождены из-под залога.

Георгий Перемитин, Анастасия Ляликова

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