Скандалы: Домик в деревне для Николая Азарова

Уехавший в Россию экс-премьер Украины приобрел в бессрочную аренду у государства почти 50 соток земли в селе Петрово-Дальнее

На Рублевке живут не только российские чиновники и бизнесмены, но и политики из стран бывшего СССР. Особенно заметны украинские политики, которые получают дорогие земли от российского государства. Рассказываем о них и не только: Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, бежавший в Россию весной 2014 года, взял в бессрочную аренду у государства почти 50 соток земли в селе Петрово-Дальнее.

Участок находится в собственности Российской Федерации и до конца 2014 года им распоряжался «Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский» Управления делами президента. Сколько Азаров за нее платит, если платит вообще, неизвестно.

В данных Росреестра указано, что земля была выделена экс-премьеру на основании некоего официального «письма» от 16.01.2015 №РС-6с, но не указано, чьего авторства. Ранее Николай Азаров признавался, что в России ему был предоставлен статус политического беженца лично по указанию Владимира Путина.

Нельзя сказать, что бывший премьер был вынужден арендовать этот участок, потому что испытывает недостаток в жилье. Жена Азарова в 2014 году приобрела участок площадью 15 соток с домом в 1,1 тыс. кв метров как раз по соседству. Аналогичные по площади участок и дом в Петрово-Дальнем стоят около 370 млн рублей. Но и это не вся недвижимость семьи Азаровых на Рублевке. В том же году владелицей 99 соток и дома в поселке Жуковка стала Лилия Азарова — невестка экс-премьера, супруга сына Николая Азарова Алексея. На Украине тот является фигурантом уголовного дела о получении взятки. Участок такой же площади с особняком в Жуковке сейчас продается за 1,2 млрд рублей.

Бежавший в Россию экс-глава украинского МВД Виталий Захарченко также был владельцем недвижимости на Рублевке — вместе с женой Людмилой он приобрел участок в 40 соток и дом в 660 кв метров на территории коттеджного поселка «Парк Вилл» в Жуковке (в августе прошлого года пара развелась и владелицей, по документам, осталась только Людмила). Участки и дома примерно такой же площади сейчас продаются там по цене от 161 млн рублей до 365 млн рублей.

Семья экс-президента Киргизии Аскара Акаева, сбежавшего в Россию в 2005 году, владеет участком в 53 сотки с особняком в 840 кв метров в поселке Горки-2 (сейчас дом принадлежит его сыну Айдару, но купил его в 2012 году Акаев-старший). Участок ровно такой же площади с домом в этом поселке сейчас продается почти за 870 млн рублей.

Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева облюбовала поселок «Сады Майендорф» — один из самых дорогих на Рублевке. Сын Алиева Гейдар стал владельцем особняка там в девятилетнем возрасте. У него более 7 тыс. кв. м. земли и дом площадью 1,6 тыс. кв м. У старшей дочери Ильхама Алиева Лейлы около 7,7 тыс. кв. м в том же поселке.

В ходе самого большого исследования рублевской недвижимости мы изучили около четырех тысяч выписок на собственность на Рублевке и обнаружили, что половина жителей самого дорогого шоссе России связана с государством: это чиновники, их родственники, сотрудники госкомпаний, господрядчики. Читайте подробный путеводитель по Рублево-Успенскому шоссе.

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