Скандалы: Посевные без урожая

Зачем в Россельхозбанк годами вбухиваются бюджетные деньги

Политику правительства в отношении Россельхозбанка можно описать формулой: сеем, но урожай не собираем. За годы работы банк так и не научился быть по-настоящему выгодным для своего владельца – государства. Летом прошлого года вся страна следила за судьбой Луизы Хайруллиной: сотрудница Россельхозбанка в Салавате забрала из кассы 20 млн руб. и пропала. В свой последний рабочий день она отпросилась домой пораньше, а спустя несколько часов ее коллеги обнаружили пропажу. Нашли Хайруллину только спустя месяц на съемной квартире в Казани.

Недавно содержащейся в СИЗО женщине продлили арест: она пробудет под стражей как минимум до конца марта. В случае признания виновной ей грозит до 10 лет лишения свободы. Однако с сравнении с масштабами других хищений в Россельхозбанке ущерб от воровства кассира Хайруллиной можно признать ничтожным.

СельхозОПГ

В конце января Новгородский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя губернатора Новгородской области Бориса Воронцова, которому вменяются преступления, связанные с мошенничеством и легализацией незаконных доходов. Один из эпизодов связан с получением через подконтрольный бизнес кредита в Россельхозбанке в размере 255 млн руб. По версии следствия, директор филиала банка получил за это откат – 4,5 млн руб. и автомобиль Cadillac.

Выдача заведомо невозвратных кредитов с самого начала было проблемой Россельхозбанка. Предыдущий глава банка Дмитрий Патрушев замкнул решение о выдаче крупных займов на головной офис и сменил руководителей большинства филиалов. Но это не помогло.

В прошлом году в СИЗО по делу о мошенничестве отправился глава ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец. Его задержали в кафе во время ужина. Пятигорцу вменяется выдача подложных кредитов на сумму 200 млн рублей. Помимо занятия высокой должности в банке, он был еще и долгие годы, в течение пяти созывов, депутатом регионального парламента от «Единой России» и работал в комитете по аграрной политике.

Осенью фигурантом уголовного дела стала директор отделения банка в Дагестане Айшат Шудиева. Примерно в это же время реальный срок получил руководитель тюменского Россельхозбанка Сергей Кравченко. Банкир получил взятку в 600 тыс. руб. от одного из руководителей коммерческой организации за совершение действий по согласованию и содействию в подписании договора переуступки права требования по кредитному договору. В частности, задолженность в сумме 21 млн руб. была выкуплена за 7 млн руб.

А буквально на днях Следственный комитет возбудил дело в отношении главы томского филиала Россельхозбанка. Игорь Шелевой помог открыть для томской компании кредитную линию по льготной программе поддержки аграриев на сумму до 100 млн руб. При этом он знал, что средства будут израсходованы не по назначению, считают в СК.

Коррупции подвержены не только региональные топ-менеджеры госбанка. Ранее фигурантом дела о хищении 1,2 млрд руб. через выдачу кредита становился бывший заместитель председателя правления Россельхозбанка Аркадий Кулик. Аркадий – сын бывшего вице-премьера и депутата Госдумы Геннадия Кулика.

Банк-пылесос

Еще 7 лет назад глава Минфина Антон Силуанов выступал против постоянной господдержки Россельхозбанка для решения вопроса проблемных ссуд, так как банк неэффективно использует направленные на эти цели госсредства. Однако постоянные вливания в уставной капитал госбанка продолжаются. Только в декабре Владимир Путин подписал изменения в федеральный бюджет, согласно которым Россельхозбанк получил очередные 4,6 млрд руб.

Подвести финансовые итоги прошлого года госбанку еще предстоит. 2018-й же год он впервые с 2013 года закончил с прибылью (1,5 млрд руб.) и даже смог перечислить дивиденды в федеральный бюджет – меньше 884 млн руб. При этом за тот же 2018 год, наоборот, получил из бюджета 25 млрд. За три предыдущих года государство дало банку еще 137 млрд.

– На самом деле государству нужно поддерживать сельское хозяйство, пусть и в такой форме – через свой банк. Другое дело – деньги должны расходоваться эффективно. Тут уже появляются вопросы. Должны быть особые KPI, учитывающие состояние фермерского хозяйства, к примеру, – говорит в комментарии «Собеседнику» экономист Татьяна Куликова.

Плюс ко всему эксперт не склонна рассматривать госбанк сугубо в виде передаточного звена денег между правительством и аграриями:

– Россельхозбанк и привлекает депозиты, и выдает кредиты на рыночных условиях. Поэтому должен приносить прибыль своему акционеру – государству.

Но чаще всего банк демонстрировал убыток. И без постоянных вливаний из бюджета вряд ли смог бы показать даже формальный плюс.

Зато в плюсе топ-менеджеры банка. По подсчетам «Собеседника», за год их доходы выросли на 75%. За 9 месяцев 2019 года ключевые управленцы (члены правления и наблюдательного совета) получили 582,8 млн руб., за 9 месяцев предыдущего периода – 332 млн.

Золотые ключи

После перехода в правительство экс-глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев сохранил над ним контроль. Теперь он занимает пост председателя наблюдательного совета банка.

Патрушев – человек обеспеченный. Согласно декларации, в 2018 году его общий доход составил почти 184 млн руб. Он владеет двумя жилыми домами, автомобилем Toyota Land Cruiser и квартирой площадью 220,4 кв. м.

Квартиру министр приобрел в элитном доме на Ростовской набережной Москвы-реки. ЖК «Дом над водой» – это монументальное здание клубного типа, фасады которого оформлены колоннами и эркерами, а первый этаж облицован природным камнем. Дом оснащен самыми передовыми системами центрального кондиционирования и фильтрации воды.

В престижном доме предусмотрены закрытая территория с ландшафтным дизайном и подземная парковка. На первом этаже дома располагаются просторный холл, а также объекты внутренней инфраструктуры: салон красоты, тренажерный зал, кафе и ресторан. Гостей дома встречает администратор на ресепшене.

Кадастровая стоимость квартиры Патрушева – 115 млн руб., однако реальная рыночная выше. Согласно объявлениям на сайтах агентств недвижимости, один квадратный метр в этом ЖК стоит от 1,1 до 1,7 млн руб. Поэтому владения главы Минсельхоза можно оценить примерно в 300 млн руб.

Дмитрий Патрушев сделал карьеру во многом благодаря своему отцу – секретарю Совета безопасности России и экс-директору ФСБ Николаю Патрушеву. Сын влиятельного силовика всю жизнь работал либо чиновником, либо в государственных банках и компаниях. Благодаря этому и сколотил состояние.

Сменщик Патрушева на посту главы госбанка экс-сенатор Борис Листов такого влиятельного родителя не имеет. Зато, по информации издания «Проект», помощь в карьере Листову оказывают тоже влиятельные лоббисты: олигарх Аркадий Ротенберг и экс-премьер Виктор Зубков. К тому же Листов из «питерских».

В Москве же глава Россельхозбанка, согласно имеющимся у редакции выпискам из Росреестра, поселился в жилом комплексе класса De Luxe «Малая Земля» на улице Кременчугской. «Экологически чистая зона – все преимущества жизни за городом рядом с центром Москвы. Охраняемая территория, ворота-автомат, шлагбаум. Есть детская и спортивная площадки, беседка, зона барбекю, тренировочный и банкетный залы, сауна, паркинг», – сказано в описании объекта на сайтах недвижимости. Цена 255-метровых владений Листова – около 150 млн руб.

Может проводить время глава российского госбанка и в Монако, где поселилась его вторая половинка – бывшая фигуристка Анастасия Горшкова. В 2017 году она даже завоевала титул «Миссис Франция», а затем и «Вице-миссис Вселенная». Горшкова родом из Екатеринбурга, но уже много лет живет во Франции. «Замужем за банкиром, воспитывает троих детей – 5-летнюю дочь уже отдала на фигурное катание в Москве. По мнению 31-летней Анастасии, ни во Франции, ни в Монако, где она также имеет недвижимость, условия для занятий негодные», – писала о ней пресса, не называя имени банкира.

Возглавляемый Листовым Россельхозбанк был внесен в санкционные списки США и Канады. Однако это не мешает родному брату топ-менеджера вести в этих странах бизнес.

Александр Листов значится акционером канадской компании TNR Gold Corp с филиалом на Аляске. Компания занимается разведкой полезных ископаемых и работает над производством чистых металлов и золота.

Заграничный бизнес есть и у супруги главы Россельхозбанка: «Проект» находил оформленный на нее офшор на Мальте c капиталом в полтора миллиона евро. Возможно, он использовался для покупки яхты. Как обнаружил «Собеседник», осенью Горшкова открыла дело и в России: она стала учредителем рекламного ООО «Инсайд Медиа».

Элитными владениями могут похвастаться и другие топ-менеджеры долгие годы убыточного госбанка. Зампреду правления Павлу Маркову, как выяснил «Собеседник», принадлежит просторная (129,6 кв. м) квартира в ЖК «Золотые Ключи 2». Ее стоимость может достигать 70 млн руб.

Автомобиль еще одного зампреда Ольги Суворовой можно оценить в несколько годовых зарплат сельского жителя. Ей, по информации «Собеседника», принадлежит престижный Porsche Cayenne. Ну не на тракторе же управленцу живущего за счет налогоплательщиков банка передвигаться, в самом деле.

Сергей Ежов

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