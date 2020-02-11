Нурмагомедова назвали лучшим бойцом в мире

Нурмагомедова назвали лучшим бойцом в мире

11.02.2020, 12:58, Разное

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов был признан лучшим по версии портала Sherdog. Второе и третье место заняли американские спортсмены Джон Джонсон и Генри Сехудо соответственно.

Напомним, 19 апреля этого года Хабиб Нурмагомедов встретится на ринге с Тони Фергюсоном. Бой пройдет в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата, уточняет телеканал «360».



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