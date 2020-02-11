Мишустин захотел «услышать мнение» россиян в ходе поездок по регионам

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в ходе поездок по российским регионам рассчитывает услышать мнение россиян и посмотреть, на каких направлениях нужно усилить работу.
«Мы начинаем поездки по регионам. … Мы хотим, конечно, посмотреть в реальности, как обстоят дела, а главное – встретиться с людьми и услышать их мнение», – сказал Мишустин в ходе первой такой поездки – в Великой Новгород.
Премьер отметил, что вместе с руководителями регионов и представителями общественности нужно «определить те точки, где необходимо» усилить работу с учетом задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, а также в майском указе и национальных проектах, передает ТАСС.
В понедельник Мишустин поручил провести ревизию планов на 2020 год и перенаправить средства на реализацию задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
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