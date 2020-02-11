Треть россиян сочли Трампа причиной обострения отношений с США

Более трети россиян заявили, что президент США Дональд Трамп, скорее, обостряет отношения между Соединенными Штатами и Россией, чем налаживает их, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более трети россиян (37%) предполагают, что Дональд Трамп своими действиями обостряет отношения между Россией и США <…> Практически такая же доля наших сограждан считает, что президент США старается избегать конфликтов, но не идет на сближение с Россией (33%). Только примерно каждый десятый (8%) житель России предполагает, что Дональд Трамп стремится наладить отношения между государствами», – сказано в материалах опроса на сайте ВЦИОМ.

Респонденты также выразили мнение по поводу политики, проводимой Владимиром Путиным в отношении США. Так, 43% опрошенных заявили, что президент старается избежать конфликтов, но при этом не идет на сближение. 41% респондентов придерживается мнения, что Путин стремится наладить отношения между странами, при этом около 3% россиян отмечают, что российский лидер обостряет противоречия.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что чаще всего россияне по отношению к Дональду Трампу испытывают безразличие (43%) и недоверие (25%), а также антипатию (12%), скепсис (12%) и разочарование (10%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 октября 2019 года среди 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что 85% россиян оценивают отношения Москвы и Вашингтона в негативном ключе.

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