Российские политологи вступились за рассмеявшуюся над льготами телеведущую

Эксперты списали произошедшее на «нормальную человеческую реакцию»

Телеведущую с ГТРК «Камчатка» Александру Новикову, которая громко рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения, не следует наказывать. Об этом заявили опрошенные «Блокнотом» политологи. По их мнению, эта ситуация может оказаться даже полезной.

Ранее руководство камчатского филиала ВГТРК провело беседу с Новиковой. Как заявил директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев, строгий разговор был проведен со всеми причастными к ситуации. Источники в государственном медиахолдинге ВГТРК, в состав которого входит местный телеканал, сообщали, что после этого инцидента вся региональная команда рискует попасть под санкции вплоть до увольнения.

Напомним, на видеоролике, который попал в сеть, ведущая не смогла сдержать смеха после слов о том, что 127 рублей, заложенные в ежемесячный социальный набор для российских льготников, предназначены на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно. При этом ведущая обсудила сумму льгот с человеком, который находился за кадром, а также попросила прощения у коллег за свою реакцию.

Дальний Восток – это территория, где люди более оппозиционно настроены по отношению к власти и ее инициативам, чем на «большой земле», заявил «Блокноту» руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«Кроме того, самих людей там меньше, и вот так разбрасываться ими, увольнять чуть что там не привыкли. Думаю, дело закончится каким-нибудь «строгим предупреждением». Была хорошая военная офицерская пословица — меньше взвода не дадут, дальше фронта не пошлют. Так вот люди на Дальнем Востоке так себя примерно и ощущают», — сказал Кузнецов.

Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов

Политолог Аббас Галлямов указал на то, что история эта показательна скоростью, с которой скандальное видео утекло в публичное пространство. «Даже самые лояльные работники пропагандистского аппарата — это все-таки тоже люди, они тоже являются частью общества, и в какой-то момент нормальная человеческая реакция перекрывает в них позывы к лояльности. Люди, организовавшие утечку, не могли не понимать, что смех ведущей над инициативой властей — это сильный удар по последним, и тем не менее они эту утечку допустили», — заявил «Блокноту» Галлямов.

Политолог Аббас Галлямов

Наказание ведущей выглядело бы глупым, уверен президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов. «Контраст между интонацией и контентом официальных новостей налицо — полезно, что эта проблема опубличена», — заявил он «Блокноту».

У меня были бы вопросы не к ведущей, ее эмоциональная реакция вполне понятна, а к тому, кто готовил этот текст, который получился откровенно провокационным, заявил «Блокноту» генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.

«Ведь достаточно было сказать о размерах индексации и не углубляться в детали, вплоть до этих самых 127 рублей, заложенные в ежемесячный социальный набор для российских льготников, которые предназначены на проезд в пригородном или междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Тем более, что, с одной стороны, некоторые могли воспринять это как льготу на само лечение, а с другой, на Камчатке совсем другие расстояния и другая стоимость билетов, нежели в регионах Центральной России», — сказал Смирнов. При этом, по его словам, «к ведущей вопросов нет, тем более, что это был не прямой эфир, а просто запись».

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