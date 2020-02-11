Импланты зубов в Москве

Зубы – важная составляющая, без которой невозможно сохранить здоровье. Но, как бы ни старались современные люди, сберечь полный зубной ряд в целости и сохранности удается далеко не каждому.

Помимо плохой наследственности разрушающее воздействие на зубы также оказывают вредные привычки, инфекции, неправильно организованный уход, плохое питание и отказ от своевременного обращения к стоматологу. Поэтому уже к 40 годам многие пациенты жалуются на отсутствие большей части зубного ряда и появление проблем с работой органов ЖКТ.

А есть ли выход?

Ранее для восстановления жевательных способностей использовался съемный протез. Он требовал дополнительной фиксации при помощи специальных гелей, регулярного ухода и часто натирал мягкую десневую ткань. Но такой вариант протезирования оставался одним из наиболее востребованных по причине своей дешевизны.

Более 25 лет назад в сфере протезирования появилась новая процедура — имплантация зубов все-на-4 и все-на-6. Разработчиком стала американская компания Nobel Biocare (Нобель Биокеа). Процедура дала неплохой результат, после чего начала активно использоваться американскими дантистами. На территории России данный вид протезирования начали применять намного позже.

Особенности и противопоказания

Протезирование все-на-4 и все-на-6 предусматривает установку в ротовую полость несъемной конструкции. Протез крепится на импланты зубов, которые доктор устанавливает в десну в количестве 4 или 6 штук (в зависимости от сложности врачебной ситуации).

Перед проведением процедуры необходим медицинский осмотр. Это необходимо для выявления относительных и абсолютных противопоказаний. Если у пациента будет обнаружено наличие инфекций мягких тканей и разрушенных зубов, протезирование начнется только после проведения терапевтических и хирургических манипуляций. В случае наличия диабета, онкологических образований, аллергии, обострения хронических заболеваний доктор может отложить проведение процедуры до момента улучшения состояния или отказать в протезировании.

Установка протеза на ротовую полость, не осмотренную доктором, запрещена. Такие действия могут привести к появлению осложнений.

Можно ли обойтись без протезирования?

В случае утраты одной или двух зубных единиц, можно обойтись без имплантации. В подобных случаях доктора часто прибегают к установке коронок и мостовидных конструкций.

Чтобы в будущем не пришлось прибегать к протезированию, необходимо бережно относиться к зубам: регулярно посещать стоматолога для профилактического осмотра, правильно питаться и чистить зубы дважды в день.

Лицензия ЛО-77-01-011013 выдана ООО”Евродент” 2 октября 2015 года

121108, г.Москва, ул.Кастанаевская, д.43, корп.2.

Все изображения и фотоматериалы предоставлены сайтом: americandental.ru

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет