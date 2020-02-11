Импланты зубов в Москве

Зубы – важная составляющая, без которой невозможно сохранить здоровье. Но, как бы ни старались современные люди, сберечь полный зубной ряд в целости и сохранности удается далеко не каждому.
Помимо плохой наследственности разрушающее воздействие на зубы также оказывают вредные привычки, инфекции, неправильно организованный уход, плохое питание и отказ от своевременного обращения к стоматологу. Поэтому уже к 40 годам многие пациенты жалуются на отсутствие большей части зубного ряда и появление проблем с работой органов ЖКТ.
А есть ли выход?
Ранее для восстановления жевательных способностей использовался съемный протез. Он требовал дополнительной фиксации при помощи специальных гелей, регулярного ухода и часто натирал мягкую десневую ткань. Но такой вариант протезирования оставался одним из наиболее востребованных по причине своей дешевизны.
Более 25 лет назад в сфере протезирования появилась новая процедура — имплантация зубов все-на-4 и все-на-6. Разработчиком стала американская компания Nobel Biocare (Нобель Биокеа). Процедура дала неплохой результат, после чего начала активно использоваться американскими дантистами. На территории России данный вид протезирования начали применять намного позже.
Особенности и противопоказания
Протезирование все-на-4 и все-на-6 предусматривает установку в ротовую полость несъемной конструкции. Протез крепится на импланты зубов, которые доктор устанавливает в десну в количестве 4 или 6 штук (в зависимости от сложности врачебной ситуации).
Перед проведением процедуры необходим медицинский осмотр. Это необходимо для выявления относительных и абсолютных противопоказаний. Если у пациента будет обнаружено наличие инфекций мягких тканей и разрушенных зубов, протезирование начнется только после проведения терапевтических и хирургических манипуляций. В случае наличия диабета, онкологических образований, аллергии, обострения хронических заболеваний доктор может отложить проведение процедуры до момента улучшения состояния или отказать в протезировании.
Установка протеза на ротовую полость, не осмотренную доктором, запрещена. Такие действия могут привести к появлению осложнений.
Можно ли обойтись без протезирования?
В случае утраты одной или двух зубных единиц, можно обойтись без имплантации. В подобных случаях доктора часто прибегают к установке коронок и мостовидных конструкций.
Чтобы в будущем не пришлось прибегать к протезированию, необходимо бережно относиться к зубам: регулярно посещать стоматолога для профилактического осмотра, правильно питаться и чистить зубы дважды в день.
Лицензия ЛО-77-01-011013 выдана ООО”Евродент” 2 октября 2015 года
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Все изображения и фотоматериалы предоставлены сайтом: americandental.ru
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