Правительство Мишустина решило снизить россиянам страховые взносы

Правительство Мишустина решило снизить россиянам страховые взносы

11.02.2020, 12:56, Новости дня

Осталось найти, чем компенсировать «брешь» во внебюджетных фондах, если ставка страховых взносов будет снижена.

На сегодняшний день отчисления россиян на страховые взносы с зарплаты составляют 30%, а вот новое правительство Михаила Мишустина задумалось снизить взносы. Как сообщили несколько источников изданию «Ведомости», страховые взносы могут снизиться до 23-25%. При этом источники признались, что для относительно высоких зарплат снижение могут отменить совсем.

Одна загвоздка: чиновники пока не нашли, за счет чего компенсировать потери. Но над этим тщательно работают.

Обратим внимание, что с идеей снизить страховые взносы носились еще при премьер-министре Медведеве. В 2017 году предлагалось снизить взносы до 22%, параллельно повышая НДС с 18 до 22%. Правительство поступило, что называется, «как всегда»: НДС подняли, а страховые взносы оставили без изменения.

Эксперты пояснили, почему правительство при новом премьере подняло данную тему. В случае снижения нагрузки на граждан, рынок труда станет прозрачным, избавившись от серых зарплат и «конвертов», вырастут доходы россиян, что приведет к улучшению экономики.

Напомним, из трети зарплаты, которые уходят на страховые взносы, 22% передаются пенсионному фонду, 5,1% идут на медицинское страхование, а оставшиеся 2,9 % – на социальную страховку.    



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