Колбаса взорвалась в квартире жительницы Тулы

Колбаса взорвалась в квартире жительницы Тулы

11.02.2020, 12:56, Новости дня

«Такого я не видела ни разу!» — написала женщина.

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее «взорвалась» купленная в местном магазине колбаса. Об этом она сообщила в группе «Черный список Тула» во «ВКонтакте».»Купила вареной колбаски. На следующий день, утром, решили с дочерью и зятем с этой колбаской сделать бутербродики. Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг — взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаса взорвалась! Такого я не видела ни разу!» — написала женщина.

Ранее правительство Магаданской области с гордостью сообщило о своем «ноу-хау» – производстве колбасы из…тюленей. 



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