В Пентагоне признали, что более 100 американских солдат получили черепно-мозговые травмы во время ракетной атаки Ирана

Пентагон 10 февраля обнародовал уточненные данные об американских военнослужащих, пострадавших в результате иранского ракетного обстрела баз в Ираке. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
109 военнослужащих армии США получили черепно-мозговые травмы, заявили в Пентагоне, уточнив, что данные не окончательные и число пострадавших может измениться.
27 пациентов были доставлены для лечения в Германию, пять из них остаются в немецком госпитале.
76 человек из тех, кто обратился за медпомощью, уже вернулись к службе, добавили в пресс-службе.
Всем пострадавшим поставлен диагноз «легкая черепно-мозговая травма», что может включать сотрясение мозга, отмечает телеканал.
В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой были выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.
Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ни один американский военный при обстреле баз не пострадал. Затем в Пентагоне сообщили об 11 контуженных. К 30 января число пострадавших выросло до 64. Агентство Reuters писало, что реальное число травмированных солдат превышает 100.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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