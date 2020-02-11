Российская делегация покинула Турцию, вероятно, не достигнув соглашения

Российская делегация покинула Турцию, вероятно, не достигнув соглашения

11.02.2020, 12:52, Новости дня

Российская делегация, приезжавшая в Анкару, чтобы обсудить наступление сирийских правительственных войск в провинции Идлиб на северо-западе страны, покинула Турцию, сообщил источник Reuters в дипломатических кругах.

Судя по всему, сторонам не удалось достичь соглашения о том, как можно добиться прекращения столкновений, в результате которых за одну неделю погибли 13 турецких солдат.

Представители России прибыли в Анкару в субботу, через несколько дней после того как в результате атаки сирийских правительственных войск погибли восемь турецких военнослужащих.

В понедельник, когда представители Турции и России вели переговоры в Анкаре, произошла вторая атака на турецкие войска в районе Тафтаназ в Идлибе, в ходе которой погибли пять турецких солдат. Атака произошла после того как Анкара направила в регион тысячи военнослужащих, чтобы остановить сирийское наступление.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что российская делегация провела переговоры в МИД в субботу и согласилась встретиться снова в понедельник, после того как соглашения достичь не удалось. Члены делегации также встретились с советником президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В заявлении, выпущенном по итогам встречи, администрация президента Турции сообщила, что Анкара заявила российской делегации, что атаки на турецкие посты на северо-западе Сирии должны прекратиться немедленно, и что они не останутся без ответа.



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