Клишас назвал конспирологией слухи об обнулении президентских сроков

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков, сообщил сопредседатель группы Андрей Клишас.

«Я надеюсь, что закончится вся конспирология, потому что в рабочей группе, несмотря на вопросы СМИ, не обсуждается тема обнуления президентских сроков», – сказал Клишас, передает РАПСИ.

Во вторник рабочая группа по подготовке поправок к Конституции проводит восьмое заседание. В четверг, 13 февраля, эксперты встретятся с президентом Владимиром Путиным и доложат о результатах своей работы.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

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