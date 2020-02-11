Кремль счел недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба

В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба, надо пресекать любую террористическую активность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент наиболее важным мы считаем выполнение все-таки сочинских договоренностей. Это было и остается очень важным. Ну и, конечно, пресечение любой террористической активности, которая направлена против вооруженных сил Сирии и против российских военных объектов. Мы считаем подобные вылазки из Идлиба недопустимыми», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, эта ситуация всерьез беспокоит Кремль.

«Мы собственно не скрывали своей обеспокоенности в связи с тем, что, к сожалению, на протяжении длительного времени вот эти вот террористические группировки достаточно вольготно себя чувствуют в Идлибе, в Идлибской зоне, и главное, что не просто вольготно себя чувствуют, но еще и организовывают нападения и агрессивные действия в отношении и сирийцев, и наших объектов», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, лежит ли ответственность за это на турецкой стороне, Песков напомнил, что это зафиксировано в тексте.

«Здесь мы не даем никаких оценок, мы констатируем текст подписанного документа. Здесь нет места для каких-то оценок, здесь нет допусков для трактовок», – сказал он.

Песков рассказал также, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган пока не планируют встречаться в свете обострения ситуации в сирийском Идлибе.

«Если президенты посчитают необходимым, пока они такого решения не принимали», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, необходимо ли уже провести личную встречу Путина и Эрдогана для обсуждения ситуации в Идлибе.

Напомним, в понедельник СМИ со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что Анкара заявила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты» в сирийском Идлибе.





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