Мнение: Сирийский парадокс

Мнение: Сирийский парадокс

11.02.2020, 12:46, Разное

В Сирии без малого 4,5 года Россия помогает правительственной армии и ополченцам очищать страну от бандосов и прочего вооруженного сброда.

Казалось бы  Сирия давно надоела и новости из этой многострадальной страны россиян не интересует. Но нет. Мой текст о гибели в Сирии четырех офицеров ЦСН ФСБ неожиданно для меня оказался на вершине ТОПа самых читаемых публикаций «Новой» за последние семь суток.

В чем причина вновь появивщегося интереса читателей к  Сирии?  Конкретно к трагедии семей офицеров ФСБ, произошедшей в Сирии? У меня нет ответа на этот вопрос….

На снимках: на авиабазе Хмеймим в январе 2016 года и на границе с Турцией в городке Сальма провинции Латакия в феврале 2016 года.

Источник: Ирек Муртазин



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