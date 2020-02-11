Мнение: Сирийский парадокс

В Сирии без малого 4,5 года Россия помогает правительственной армии и ополченцам очищать страну от бандосов и прочего вооруженного сброда.

Казалось бы Сирия давно надоела и новости из этой многострадальной страны россиян не интересует. Но нет. Мой текст о гибели в Сирии четырех офицеров ЦСН ФСБ неожиданно для меня оказался на вершине ТОПа самых читаемых публикаций «Новой» за последние семь суток.

В чем причина вновь появивщегося интереса читателей к Сирии? Конкретно к трагедии семей офицеров ФСБ, произошедшей в Сирии? У меня нет ответа на этот вопрос….

На снимках: на авиабазе Хмеймим в январе 2016 года и на границе с Турцией в городке Сальма провинции Латакия в феврале 2016 года.

Источник: Ирек Муртазин

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