Обнаружен новый вид тираннозавра

Обнаружен новый вид тираннозавра

11.02.2020, 12:44, Новости дня

Канадские ученые обнаружили новый вид тираннозавра, населявшего планету почти 80 млн лет назад, «находка» получила имя Thanatotheristes degrootorum – «Жнец смерти», сообщили в Королевском Тиррелловском палеонтологического музее в Канаде.

«Мы рады сообщить о новом виде тираннозавра, первом за 50 лет, обнаруженном в Канаде», – передает РИА «Новости» слова представителя музея Франсуа Террьена. Последним динозавром, обнаруженным в стране в 1970 году, был плотоядный дасплетозавр.

«Это открытие значимо тем, что заполняет пробел в нашем понимании эволюции тираннозавра», – отметил Террьен.

Недавно открытый вид входит в группу двуногих хищников, к которой относится знаменитый тираннозавр Рекс (Tyrannosaurus rex), прибывший на территорию Северной Америки на несколько миллионов лет позже.

Thanatotheristes, получивший свое имя от Танатоса (олицетворяющего смерть в греческой мифологии) и слова theristes («жнец») почти на 2,5 млн лет старше своего ближайшего родственника.

Вместе с «Жнецом смерти» по территории, где сейчас находится провинция Альберта, в тот период ходили такие динозавры как растительноядный Ксеноцератопс и метровый Колепиоцефал (Colepiocephale).

Установить, что речь идет именно о новом виде динозавров, ученым помог анализ уникальных фрагментов черепа.

«Thanatotheristes можно отличить от всех других тираннозавров по многочисленным особенностям черепа, наиболее заметны вертикальные линии на верхней челюсти», – сообщил аспирант канадского университета Калгари Джаред Ворис, который является основным автором исследования.

Череп «Жнеца» обнаружил фермер и энтузиаст палеонтологии Джон Де Грут, во время похода в горы. Теперь канадские палеонтологи могут похвастаться уже пятью видами тираннозавров, населявшими провинцию Альберта.

Напомним, в 2015 году останки нового подвида утконосых динозавров обнаружили на Аляске.



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