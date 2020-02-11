Лукашенко увидел угрозы для медиаполя Белоруссии

Лукашенко увидел угрозы для медиаполя Белоруссии

11.02.2020, 12:44, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшем будущем белорусское медиаполе может столкнуться с нарастанием угроз.

«Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, — эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он отметил важность информационного противоборства, так как «ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием». Лукашенко подчеркнул, что сегодня пресса – это не только средство донесения информации, но и полноценное оружие, причем массового поражения.

По мнению президента, на информационном поле сегодня идет «жесточайшая» конкуренция, а Белоруссии «и от союзников достается, и от соперников или врагов».

Лукашенко считает, что для независимости любого государства важно наличие информационного суверенитета. «И это право мы как суверенное и независимое государство должны отстаивать во что бы то ни стало, в том числе на информационном поле. Казалось бы, что нам еще тут бороться и воевать на этом поле. Но, увы, приходится», – добавил он, напомнив, что именно для этого менее года назад была разработана и принята концепция информационной безопасности Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Минск принял меры для повышения доли ТВ-программ на белорусском языке.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика