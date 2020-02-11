Станцию метро «Дорогожичи» в Киеве хотят переименовать

Станцию метро «Дорогожичи» в Киеве хотят переименовать

11.02.2020, 12:42, Новости дня

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» инициировал переименование станции киевского метро «Дорогожичи» на станцию «Бабий Яр». С таким обращением общественная организация уже обратилась на имя городского головы Киева Виталия Кличко, сообщается 11 февраля на сайте центра.

Как объяснили в мемориальном центре, такая инициатива связана с тем, что станция метро «Дорогожичи» расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр, где в 1941-1943 гг. происходили массовые расстрелы.

«Такой шаг станет данью памяти и уважения к героизму всех жертв Бабьего Яра, а также всех пострадавших от этой страшной трагедии», – говорится в сообщении.

29 сентября 2019 года прошла 78-я годовщина трагедии в урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева. Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали его как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика