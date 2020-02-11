Стало известно о случаях заражения коронавирусом в Африке

Случаи заражения коронавирусом появились в Африке, сообщил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.
На пресс-конференции Озеров, комментируя вопрос, почему на континенте не фиксировались случаи инфицирования, заявил, что «они есть», передает РИА «Новости».
Напомним, число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заболевания в КНР достигло 42 тыс. 638 человек.
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