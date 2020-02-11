Правительство проработает вопрос компенсации за бесплатный доступ к значимым сайтам

Вопрос о возможных компенсациях операторам связи за бесплатный доступ граждан к социально значимым сайтам проработает правительство, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«С этой темой будет разбираться правительство. Конкретной проработкой, конкретным изучением этих финансовых запросов будет заниматься правительство», – сообщил Песков, переадресовав вопрос к кабмину, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сотовые операторы и интернет-компании потребовали от государства компенсации за бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Напомним, обеспечить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта потребовала Минкомсвязь. Решение было принято в ходе реализации проекта «Доступный интернет», о котором Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию.
Список ресурсов, куда могут войти сайты администрации президента, Госдумы и Совета Федерации, будет сформирован к концу февраля.
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