Песков назвал Козака главным по Украине в кремлевской администрации

Песков назвал Козака главным по Украине в кремлевской администрации

11.02.2020, 12:31, Новости дня

Замруководителя администрации президента Дмитрия Козака можно считать главным по украинскому направлению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, можно ли сказать, что Козак будет главным сотрудником от администрации президента, который занимается Украиной, Песков ответил: «Да», передает РИА «Новости».

В то же время он отметил, что прошение об отставке помощника президента Владислава Суркова еще не подписано.

Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.

Украинский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в случае ухода Суркова в отставку отношения между Россией и Украиной не изменятся, потому что эту линию определяет президент Владимир Путин.



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