Легкоатлетам Ласицкене и Шубенкову вручили звания капитанов российской армии

Легкоатлетам Ласицкене и Шубенкову вручили звания капитанов российской армии

11.02.2020, 12:30, Новости дня

Во вторник, 11 февраля, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил капитанские погоны чемпионам мира по легкой атлетике Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову.

Церемония вручения званий прошла в легкоатлетическом комплексе ЦСКА. Как сообщает ТАСС, приказ о присвоении Ласицкене и Шубенкову очередных воинских званий был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу 25 декабря 2019 года.

Напомним, Ласицкене – единственная в мире четырехкратная победительница "Бриллиантовой лиги" и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. В октябре прошлого года Европейская легкоатлетическая ассоциация (EAA) признала Марию лучшей легкоатлеткой Европы.

Шубенков – чемпион мира, двукратный чемпион Европы, 29-летний спортсмен является единственным спринтером в истории советской и российской мужской легкой атлетики, кому удалось выиграть медали мирового первенства в барьерном беге на 110 метров.

Источник: Вести



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