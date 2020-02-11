Звезда хорроров и комедий Рафаэль Коулмэн умер в 25 лет во время пробежки

В возрасте 25 лет внезапно скончался британский актер Рафаэль Коулмэн, ставший известным еще в 9 лет, когда сыграл в фэнтези-комедии "Моя ужасная няня".
Как сообщил в соцсетях его отчим Карстен Дженсен, это произошло во время пробежки. Другие подробности внезапной смерти молодого актера пока не известны. Отмечается лишь, что видимых проблем со здоровьем у него не было.
Помимо "Моей ужасной няни", Рафаэль Коулмэн снимался в таких кинолентах, как "Четвертый вид" (с Миллой Йовович) и в хорроре "Оно живет", сообщает РИА Новости.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гаджеты: Российские пассажирские поезда оснастят Nintendo Switch Lite / 19 декабря
- Гончарук: Вся эта «газовая история» – о вопросах безопасности, а не денег / 8 декабря
- Ветераны раскритиковали неофициальные медали к 75-летию Победы / 12 декабря
- Анонсированы совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая / 3 декабря
- В РФ Peugeot запатентовала конкурента Kia Optima / 14 января
- Бывший пилот рассказал, в каких случаях экипаж самолета сбрасывает топливо в полете / 15 января
- Путин потребовал не допустить повторения перебоев в поставках жизненно важных лекарств / 15 января
- Во время боев за Иловайск и Дебальцево боевики без суда казнили девять украинских военных – ГПУ / 6 декабря