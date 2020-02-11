«Локомотив» может не продлить контракт с Юрием Семиным

Главный тренер московского футбольного "Локомотива" Юрий Семин может покинуть команду по окончании нынешнего сезона. У наставника действующий контракт до лета 2020 года и, по сообщению инсайдеров, клуб может не продлить соглашение.
Причиной такого возможного решения руководства "Локо" эксперты называют наличие достаточно серьезных разногласий между директоратом и тренерским штабом. К тому же, по информации Спорт24.Ru, у Семина обострились отношения с рядом футболистов. В частности, Алексея Миранчука именно тренер, якобы, не отпустил в итальянский "Милан", а с Федором Смоловым у наставника случился открытый конфликт, после которого форвард был спешно сдан в аренду в испанскую "Сельбу".
И вот инсайдеры сообщают, что руководством "Локомотива" принято решение расстаться с Семиным. Вопрос перед советом директоров поставил гендиректор клуба Василий Кикнадзе. Большинством высказалось за решение не предлагать 72-летнему тренеру продление соглашения.
Сам наставник железнодорожников, с которым команды выиграла три чемпионата страны и шесть Кубков России, не подтвердил, но и не опроверг данные сообщения: "Совет директоров "Локомотива" решил не продлевать со мной контракт? Я не знаю, честно. Спросите лучше у них".
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