Больной раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

Больной раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

11.02.2020, 12:30, Разное

Актриса Евгения Симонова получила диагноз о наличии рака. В итоге ей удалили легкое, однако работница сферы культуры продолжает курить.
Операция была проведена на территории Германии и завершилась достаточно успешно. При этом в интернете распространяются сообщения о том, что актриса не бережёт здоровье и продолжает курить. Ситуация на работе лишь усугубляет нагрузку на организм. При этом за пределы Москвы в настоящее время Симонова старается не уезжать, поскольку дополнительное давление на системы организма несет определённую опасность.

В прошлом врачи рассказали о наличии онкологии у брата Евгении Симоновой — профессора МГИМО Юрия Вяземского. Мужчина готовился к сложной операции, но после детального обследования у другого специалиста было установлено, что рака у родственника актрисы нет.



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