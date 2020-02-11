Украинская дзюдоистка Белодед выиграла золото на турнире Grand Slam в Париже

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед 8 февраля выиграла золотую медаль на турнире Grand Slam в Париже (Франция) в весе до 48 кг, сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо.
Украинка в финале победила японскую дзюдоистку Вакану Кога со счетом 9:0.
19-летняя Дарья Белодед является двукратной чемпионкой мира и Европы. Также украинка взяла золото на Европейских играх 2019 в Минске.
Бронзовую медаль на Grand Slam в Париже в весовой категории до 66 кг завоевал другой украинец Георгий Зантарая, который победил своего соотечественника Богдана Ядова.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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