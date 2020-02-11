Исполнительный директор Нафтогаза остался без премии за арбитраж с Газпромом

Исполнительный директор Нафтогаза остался без премии за арбитраж с Газпромом

11.02.2020, 12:30, Новости дня

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о готовности жаловаться в «компетентные органы», так как он остался без премии за решение Стокгольмского арбитража в споре с Газпромом.

Витренко уже составил обращение на имя главы правления Нафтогаза Андрея Коболева, в котором сообщил о «невыполнении Нафтогазом трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства», передает ТАСС.

Он пояснил, что летом 2018 года Нафтогаз заключил с ним дополнение к трудовому договору, которое предусматривает выплату «премии за достижение весомых целей, реализацию стратегически важных проектов». В соответствии с этим работодатель был обязан выплатить 50% премии еще до 30 декабря 2019 года.

Ранее стало известно, что речь идет о премиальных в размере 29 млн долларов (1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом по решению Стокгольмского арбитража), которые предполагалось распределить между представителями Нафтогаза.

Однако кабмин Украины попросил наблюдательный совет Нафтогаза приостановить выплату премий для изучения контрактов членов правления Нафтогаза и вопроса корректности выплаты премий.

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