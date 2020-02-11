Минюст США подал в суд на юрисдикции, защищающие нелегальных иммигрантов

Министерство юстиции США активизировало борьбу со штатами и муниципалитетами, которые проводят политику «убежища», защищая нелегальных иммигрантов от депортации.

Ведомство подало иски против штата Нью-Джерси и округа Кинг в штате Вашингтон.

«Сегодня произошел значительный подъем усилий федерального правительства по борьбе с “городами-убежищами”», – заявил генеральный прокурор Уильям Барр в подготовленном выступлении на конференции Национальной ассоциации шерифов.

В иске против Нью-Джерси минюст просит суд заблокировать директиву, ограничивающую сотрудничество правоохранительных органов штата с федеральными иммиграционными службами.

Иск против округа Кинг, где расположен Сиэтл, касается указа, запрещающего использовать окружной аэропорт для депортации задержанных иммигрантов.

Генеральный прокурор Нью-Джерси Гурбир Гревал осудил иск, назвав его «трюком предвыборного года».

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