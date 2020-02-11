Минюст США подал в суд на юрисдикции, защищающие нелегальных иммигрантов

Министерство юстиции США активизировало борьбу со штатами и муниципалитетами, которые проводят политику «убежища», защищая нелегальных иммигрантов от депортации.
Ведомство подало иски против штата Нью-Джерси и округа Кинг в штате Вашингтон.
«Сегодня произошел значительный подъем усилий федерального правительства по борьбе с “городами-убежищами”», – заявил генеральный прокурор Уильям Барр в подготовленном выступлении на конференции Национальной ассоциации шерифов.
В иске против Нью-Джерси минюст просит суд заблокировать директиву, ограничивающую сотрудничество правоохранительных органов штата с федеральными иммиграционными службами.
Иск против округа Кинг, где расположен Сиэтл, касается указа, запрещающего использовать окружной аэропорт для депортации задержанных иммигрантов.
Генеральный прокурор Нью-Джерси Гурбир Гревал осудил иск, назвав его «трюком предвыборного года».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Прояснилась ситуация с россиянами в закрытом из-за коронавируса Ухане / 25 января
- Посольство занялось ситуацией с задержанием в аэропорту Вильнюса российской журналистки / 31 января
- Renault готовит кроссовер Arkana для Кореи и Европы / 21 января
- В Тбилиси выделят миллионы лари на реабилитацию Московского проспекта / 6 февраля
- Компания Nissan представит концепт Ariya на выставке CES / 7 января
- Абэ согласился посетить Москву на День Победы / 7 февраля
- Бывший главный акушер Москвы выступил в защиту арестованной заведующей роддомом / 10 декабря
- Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Германии / 12 декабря