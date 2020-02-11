Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

11.02.2020, 12:30, Новости дня

Коронавирус может ограничить бизнес-связи между КНР и РФ на некоторое время. Российские производители одежды начали поиск замены китайских поставщиков материалов. Это может привести к росту цен.

Российские компании   легкой промышленности начали поиск поставщиков на замену китайским из-за растущих ограничений на сообщение с Китаем, — начиная от туризма до отправки посылок. Китайский коронавирус а в Китае.

Российские производители ищут новых – некитайских поставщиков тканей,  фурнитуры,   сырья, сообщил Известиям  заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Поставщики из Италии, Кореи, Турции, и ряда азиатских стран могут заменить китайских поставщиков. Пока очевидной угрозы прекращению поставок нет –   партнеры   российских компаний работают в незараженных регионах Китая.

"По целому ряду отраслей мы не заинтересованы в сокращении сотрудничества с Китаем", — отметил Евтухов.

В РФ работают около 26 тысяч мелких, средних и крупных  производителей одежды. И у них пока есть время —  на складах есть запасы сырья  на первый квартал.

Около 34  процентов рынка легкой промышленности РФ занято отечественной продукцией. Поставки импортного текстиля в Россию превышают 15 миллиардов долларов.  36,5 процентов из них приходится на Китай,  7 процентов – из Италии, и 6 процентов из Турции. Если произойдет замена китайских поставщиков, то сырье может подорожать для российских компаний.

Источник: Вести



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