Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Коронавирус может ограничить бизнес-связи между КНР и РФ на некоторое время. Российские производители одежды начали поиск замены китайских поставщиков материалов. Это может привести к росту цен.
Российские компании легкой промышленности начали поиск поставщиков на замену китайским из-за растущих ограничений на сообщение с Китаем, — начиная от туризма до отправки посылок. Китайский коронавирус а в Китае.
Российские производители ищут новых – некитайских поставщиков тканей, фурнитуры, сырья, сообщил Известиям заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
Поставщики из Италии, Кореи, Турции, и ряда азиатских стран могут заменить китайских поставщиков. Пока очевидной угрозы прекращению поставок нет – партнеры российских компаний работают в незараженных регионах Китая.
"По целому ряду отраслей мы не заинтересованы в сокращении сотрудничества с Китаем", — отметил Евтухов.
В РФ работают около 26 тысяч мелких, средних и крупных производителей одежды. И у них пока есть время — на складах есть запасы сырья на первый квартал.
Около 34 процентов рынка легкой промышленности РФ занято отечественной продукцией. Поставки импортного текстиля в Россию превышают 15 миллиардов долларов. 36,5 процентов из них приходится на Китай, 7 процентов – из Италии, и 6 процентов из Турции. Если произойдет замена китайских поставщиков, то сырье может подорожать для российских компаний.
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