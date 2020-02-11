Под Архангельском мужчина зверски избил отца

В Верхнетоемском районе Архангельской области местный житель избил отца. По данным FlashNord, нападавший был пьян.
Как удалось выяснить следователям, во время застолья между мужчинами произошла словесная перепалка. В какой-то момент разъяренный сын набросился на родственника и нанес ему несколько ударов ногами и руками.
Пострадавший получил серьезные травмы, которые впоследствии повлекли за собой потерю речи и психическое расстройство. Злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Люди помогают ему»: Апина рассказала о тяжелом положении Моисеева / 26 декабря
- Компания МТС: Россияне меняют смартфоны в среднем один раз в три года / 10 января
- В Петербурге прокатная лошадь сбросила наездницу и сбежала от хозяина / 11 декабря
- Мнение: Курдский KFC / 26 декабря
- «Сын начал заедать стресс»: Никас Сафронов рассказал, как Лука поправился на 162 килограмма / 2 декабря
- Пять продуктов не стоит употреблять на голодный желудок / 4 декабря
- «Бросьте ваши спички в мой вулкан страсти»: толпа мужиков ублажила похотливую Кравец / 10 декабря
- В России начались продажи тюнинг-версии нового Mercedes-Benz GLE / 21 декабря