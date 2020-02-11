Под Архангельском мужчина зверски избил отца

Под Архангельском мужчина зверски избил отца

11.02.2020, 12:26, Разное

В Верхнетоемском районе Архангельской области местный житель избил отца. По данным FlashNord, нападавший был пьян.

Как удалось выяснить следователям, во время застолья между мужчинами произошла словесная перепалка. В какой-то момент разъяренный сын набросился на родственника и нанес ему несколько ударов ногами и руками.

Пострадавший получил серьезные травмы, которые впоследствии повлекли за собой потерю речи и психическое расстройство. Злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы.



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