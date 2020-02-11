РБК: День голосования по поправкам в Конституцию сделают выходным

Голосование по поправкам в Конституцию проведут в будний день, который объявят выходным. Об этом рассказали РБК источники, близкие к Кремлю. Голосование запланировано на 22 апреля.

Как пишет издание, идея принадлежит администрации президента. Будний день выбрали, чтобы обеспечить более высокую явку. Также обсуждается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, так как на них выходной не распространяется.

Ранее «Медуза» со ссылкой на источники в администрации президента писала, что от властей Калужской и Тверской областей потребовали, чтобы на участки пришли больше половины избирателей.

Источники «Ведомостей» также рассказывали, что явка должна составить больше 50%, а за поправки должны проголосовать не менее 70%.

Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. И уже 23 января законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

Помимо уже принятых в первом чтении президентских поправок члены рабочей группы едва ли не каждый день сообщают о новых инициативах. По их словам, внесено уже около 300 предложений, однако полностью они нигде не публикуются. The Insider ранее публиковал материал об основным идеях тих поправок: Бог, русские и елбасы. 10 поправок, предлагаемых для внесения в Конституцию

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